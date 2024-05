Ines Reis ist eine der Teilnehmerinnen an der erstmaligen Kindersachenbörse am Bismarckturm.

Weißenfels - Der Weißenfelser Bismarckturmverein hat schon viele Veranstaltungen durchgeführt. Am Sonntag wagen sich die Mitglieder auf neues Terrain und laden zwischen 9 und 12 Uhr zur ersten Kindersachenbörse auf das Vereinsgelände ein. Kostenlos können Familien dann am Weißenfelser Wahrzeichen auf Schnäppchenjagd gehen. Angeboten werden sollen neben gut erhaltener Kinderkleidung auch Zubehör wie Treppengitter, Kindersitze, Babytragen und Spielzeug. „Wir sind schon ganz gespannt, wie viele Menschen kommen werden und ob auch wir Verkäuferinnen am Ende zufrieden sind“, sagt Mitorganisatorin Ines Reis.

Schon jetzt schauen die Teilnehmerinnen gebannt auf den wechselnden Wetterbericht für Sonntag. Sie hoffen auf Sonnenschein und gute Geschäfte. Einen großen Kleiderständer sowie etliche Taschen mit Kinderkleidung und Spielzeug will dann auch Ines Reis mitbringen. Die 42-Jährige ist seit 16 Jahren aktiv im Bismarckturm Verein und betreut am Sonntag ihren eigenen Stand und hofft auf guten Absatz. „Es wäre super, wenn ich am Ende ein, zwei leere Taschen mit nach Hause nehmen könnte und so wieder mehr Platz auf dem Dachboden habe“, sagt sie.

Neben Kindersachen werden die Vereinsmitglieder am Sonntag auch ein kleines gastronomisches Angebot aus Kaffee, Kuchen und Wienern mit Toast vorhalten. Mit Hilfe der Weißenfelser Stadtwerke soll außerdem kostenfrei Wasser an einer Wassertheke ausgeschenkt werden. Und auch eine Malecke für die kleinen Gäste ist in Planung. Die Aufsicht müssen die Eltern dabei selbst übernehmen.