Wirtschaft in Dessau-Roßlau Dessauer Firma Gala Bau realisiert Großprojekt: Sportpark entsteht auf Dach von Leipziger Turnhalle
Die Dessau-Ziebigker Firma Gala Bau hat ein besonderes Projekt abgearbeitet – und auf dem Dach einer Turnhalle in Leipzig einen Sportbereich gebaut. Wie es dazu kam.
Aktualisiert: 09.12.2025, 13:30
Leipzig/MZ - Umringt von Plattenbauten steht eine neu gebaute Turnhalle. Auf dem Dach: Ein Sportpark für die Gesellschaft. Das Ganze wurde von der Dessau-Ziebigker Firma Gala Bau umgesetzt und befinde sich nach Angaben des Unternehmens in den letzten Zügen.