Vom Chorsänger zum rebellischen Ostrocker: Hardy blickt heute auf eine lebhafte Karriere zurück. Nun will er mit einem neuen Album den großen Durchbruch schaffen.

Roßlau/MZ - So richtig fand Frank Wedler, den viele einfach Hardy nennen, seinen eigenen Klang vor etwa fünf Jahren. In TV-Shows sei damals viel über Ostdeutschland gesprochen worden, sagt der gebürtige Roßlauer. Und häufig sei seine Heimat dabei in ein schlechtes Licht gerückt worden. Die „Jammer-Ossis“, das „Dunkeldeutschland“. „Mich hat das tierisch geärgert“, sagt Hardy. Schließlich habe hier die einzige friedliche Revolution der Geschichte stattgefunden, die Region präge ein einzigartiger Zusammenhalt. „Wir müssen uns nicht verstecken.“