Auf der L133 zwischen Vockerode und Waldersee ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen.

Wildschwein steht plötzlich auf der Straße - Mazda-Lkw kippt bei Ausweichmanöver auf die Seite

Dessau/MZ. - Bei einem Ausweichmanöver mit einem Wildschwein ist am Donnerstag, 23. Oktober, ein Mazda-Lkw umgekippt. Das hat die Polizei gemeldet.

Der 51-jährige Fahrer war gegen 11.40 Uhr auf der L 133 aus Vockerode in Richtung Waldersee unterwegs, als das Tier plötzlich auf der Fahrbahn stand. Der Mann wollte nach rechts ausweichen. Dabei sei plötzlich das Heck des Fahrzeugs ausgebrochen. Es kam linksseitig von der Fahrbahn ab, rutschte über den Grünstreifen und kippte auf die rechte Seite.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug konnte mit Hilfe eines Traktors, der vom Fahrzeugführer organisiert wurde, wieder aufgerichtet werden und war weiterhin fahrbereit. Der Schaden an dem Lkw wurde mit 10.000 Euro beziffert.