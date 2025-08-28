Der Anschlag in Magdeburg verunsichert Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt: Ein Heimatverein in Dessau muss sein traditionelles Pflaumenkuchenfest absagen, weil er keine Zufahrtssperren zum Aufstellen hat. Jetzt raten Experten zu Augenmaß.

Wie viel Sicherheit ist nötig? Magdeburg-Anschlag verunsichert Städte in Sachsen-Anhalt

Die Landeshauptstadt Magdeburg sperrte ihr Stadtfest im Juni mit Betonblöcken ab. Seit 2024 denken viele Städte im Land neu über Absicherungen nach.

Dessau/Magdeburg/MZ - Rammelvolle Bierbänke, scheppernde Musik auf der Bühne – und massig Pflaumenkuchen. So kennen Dessauer das traditionelle Pflaumenkuchenfest im Stadtbezirk Törten. Der lokale Heimatverein organisiert das Spektakel seit 2005 einmal im Jahr, immer sind Hunderte Besucher vor Ort. Doch in diesem September fällt es aus.