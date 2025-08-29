weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. ASB-Wünschewagen im Ehrenamt: Volksbank Halle sammelt Spenden

Wünschewagen des ASB Wunscherfüller auf Tour: Mitarbeiter der Volksbank Halle unterstützen Projekt für Todkranke

Mit Ehrenamtlichen und Spenden macht der ASB-Wünschewagen besondere Erlebnisse für Todkranke möglich. Dafür haben sich jetzt Volksbank-Mitarbeiter auch aus Halle ordentlich ins Zeug gelegt.

Von Annette Herold-Stolze Aktualisiert: 29.08.2025, 08:49
Glücklich auf dem Hexentanzplatz: Lydia und ihre Begleiter sind mit dem ASB-Wünschewagen angereist.
Glücklich auf dem Hexentanzplatz: Lydia und ihre Begleiter sind mit dem ASB-Wünschewagen angereist. Foto: ASB

Halle (Saale)/MZ. - Auf Wunsch kann auch der Sternenhimmel angeknipst werden – und die meisten Fahrgäste des ASB-Wünschewagens möchten das sehr gern. Außerdem genießen sie den Blick aus den großen Panoramafenstern, wie Koordinatorin Luisa Garthof berichtet. Damit der ASB Sachsen-Anhalt Todkranken so besondere Erlebnisse ermöglichen kann, sind aber ehrenamtliche Arbeit und Geld nötig. Mit einer Spende von 5.000 Euro hat nun die Volksbank Halle dazu beigetragen.