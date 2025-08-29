Im Prozess um die toten Babys aus Wittenberg soll ein Gutachten klären, wie es um die Psyche der Mutter stand. Auch mögliche Drogenspuren werfen Fragen auf.

Prozess um tote Neugeborene in Wittenberg: Gutachten soll Klarheit bringen

Im Prozess um tote Babys aus Wittenberg rückt die Psyche der Mutter in den Mittelpunkt.

Wittenberg/Dessau/MZ. - Im Prozess um den Tod zweier Neugeborener aus Wittenberg wird am Mittwoch, 3. September, ein psychiatrisches Gutachten vorgestellt. Die Sachverständige Bettina Grätz soll vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau den seelischen Zustand der 30-jährigen Angeklagten bewerten, wie die Vorsitzende Richterin Uda Schmidt am Donnerstag sagt.