Nach Fertigstellung des Entwurfs der kommunalen Wärmeplanung für Dessau-Roßlau soll die Öffentlichkeit miteinbezogen werden. Die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Von Robert Horvath 14.08.2025, 14:00
Handwerker stellen eine Wärmepumpe ein.
Handwerker stellen eine Wärmepumpe ein. (Foto: Imago/Funke Foto Services)

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Diskussion um die kommunale Wärmeplanung ist in die nächste Runde gegangen. Im Ausschuss für Umwelt ist die Vorlage „Wärmeplanung Stadt Dessau-Roßlau – öffentliche Beteiligung“ von den anwesenden Stadträten einstimmig durchgewunken worden. Eine vorhergehende Einführung ins Thema, gar eine Diskussion – wie sonst oftmals üblich – hat diesmal nicht stattgefunden. Die MZ hat die wichtigsten Punkte im Entwurf der Wärmeplanung zusammengefasst und erklärt, wie es weitergeht.