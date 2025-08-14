Nach Fertigstellung des Entwurfs der kommunalen Wärmeplanung für Dessau-Roßlau soll die Öffentlichkeit miteinbezogen werden. Die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Wie künftig in Dessau-Roßlau geheizt werden soll - Das müssen Mieter und Hausbesitzer jetzt wissen

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Diskussion um die kommunale Wärmeplanung ist in die nächste Runde gegangen. Im Ausschuss für Umwelt ist die Vorlage „Wärmeplanung Stadt Dessau-Roßlau – öffentliche Beteiligung“ von den anwesenden Stadträten einstimmig durchgewunken worden. Eine vorhergehende Einführung ins Thema, gar eine Diskussion – wie sonst oftmals üblich – hat diesmal nicht stattgefunden. Die MZ hat die wichtigsten Punkte im Entwurf der Wärmeplanung zusammengefasst und erklärt, wie es weitergeht.