Nach Corona strömen mehr Besucher in die Bibliotheken. Doch sie müssen in Zeiten klammer Kassen zunehmend Abstriche machen – und gleichzeitig moderner werden. Wie tiefgreifend der Wandel ist, zeigt sich in Dessau-Roßlau.

Tom Weiß leitet die Stadtbibliothek in Dessau seit einem Jahr. Er will sie moderner und digitaler machen.

Eine ältere Dame betritt mit ihrem Rollator die Stadtbibliothek in Dessau. Sie verschwindet in den Bücherreihen und steht schnell wieder am Tresen: „Haben Sie umgeräumt? Wo finde ich jetzt meine Frauen-Romane?“, fragt sie freundlich. Eine Mitarbeiterin kommt zu Hilfe und führt sie zum neuen Platz der Bücher. Diese Szene ist Teil des Wandels in der Bibliothekslandschaft insgesamt, aber auch in Dessau. Die Bestände werden ausgedünnt und umgebaut, andere Bereiche werden ausgebaut. Das Haus will moderner und digitaler werden, sich auch als Ort der Begegnung neu aufstellen. „Altes ablegen und Neues etablieren – das ist jetzt ein langer Prozess. Es geht nur behutsam“, sagt der Bibliotheksleiter Tom Weiß. „Das Haus wird sich verändern. Aber nur so geht es in die Zukunft.“