Wie Dessau vor 30 Jahren zu 14 Straßenbahnen „Made in West Germany“ gekommen ist

Dessau/MZ - Schon kurz nach dem Mauerfall wurden die ostdeutschen Straßen mit Fahrzeugen aller Art, besonders aber mit Autos aus westlicher Produktion geradezu überschwemmt. Schon bald war klar, dass viele davon nur noch Schrottwert besaßen. In einigen Städten tauchten aber auch gebrauchte Straßenbahnen „made in western germany“ auf, die zum Teil sogar heute noch im Einsatz sind. In Dessau ist es mittlerweile 30 Jahre her, dass die Straßenbahn 14 achtachsige gebrauchte „Düwag-Gelenkwagen“ vom Typ GT8 aus Duisburg übernehmen konnte.