Dessau/mz. - Er sollte mindestens eine Seuche pro Jahr in die Welt bringen und die Durchschnittstemperatur um mindestens 3 Grad anheben, sodass der Pakt, den er mit dem Teufel geschlossen hat, nicht aufgekündigt wird: So beschreibt der Schauspieler Jan-Eric Meier die Aufgaben des bösen Zauberers Professor Doktor Beelzebub Irrwitzer. Meier spielt diese Figur in dem neuen Weihnachtsmärchen, das dieses Jahr am Anhaltischen Theater Dessau gezeigt wird und das sich sowohl an Schulklassen als auch an Familien richtet.

