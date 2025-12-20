Der Verein „Anhalt Sport“ um Sportdirektor Ralph Hirsch blickt auf ein Jahr 2025 mit zahlreichen erfolgreich organisierten Veranstaltungen zurück. 2026 geht es gleich weiter. Was schon feststeht.

Weltklasse und Breitensport - Was „Anhalt Sport“ 2026 in Dessau-Roßlau für Veranstaltungen plant

Anhalt Sport-Sportdirektor Ralph Hirsch (l.) und Eventmanager Hannes Tiede mit einer Collage der organisierten Veranstaltungen des Jahres 2025.

Dessau-Roßlau/MZ. - „Wenn wir auf das Jahr 2025 zurückblicken, dann blicken wir auf ein sportliches Ausnahmejahr für Dessau-Roßlau zurück“, sagt Ralph Hirsch, Sportdirektor des Vereins Anhalt Sport. „Ein Jahr, das geprägt war von Begeisterung, Leidenschaft, vielen Zuschauern und Aktiven sowie unzähligen Momenten, die gezeigt haben, wie lebendig die Sportkultur in unserer Stadt ist.“