Im Anhaltischen Theater in Dessau steht am Freitag, 21. November, die Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens auf dem Programm. Wie man auf Stück kam. Wie die Inszenierung des Stück angeht.

Weihnachtsmärchen vor Premiere in Dessau - Was Besucher beim „Räuber Hotzenplotz“ erwartet

Dessau/MZ. - In der Chefetage des Anhaltischen Theaters hat man vor einigen Jahren Tilman Spreckelsens Biographie über Otfried Preußler (1923–2013) offenbar sehr genau gelesen. In dieser steht, dass der mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigte Jugendschriftsteller eine Geschichte über die Begegnung der kleinen Hexe mit dem Räuber Hotzenplotz plante.