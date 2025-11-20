Ein Förderbeschluss zwingt Merseburg, den „Masterplan“ für den Südpark neu zu sortieren. Plötzlich bekommen Luchsgehege und Wildtierhaus Priorität – und eine Sache landet auf der Warteliste.

Das Luchsgehege im Tierpark Merseburg soll mit Leader-Fördermitteln saniert werden und ist zentraler Baustein im neuen Masterplan für den Südpark.

Merseburg/MZ. - Die Stadt Merseburg will den Südpark attraktiver für Besucher, Bewohner und Mitarbeiter machen. Den entsprechenden Masterplan hatte der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Doch nun muss dieser noch einmal geändert werden, erklärt Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU). Die Anpassungen sind für die Stadt aber eher erfreulich: Sie kann und will mehr Geld für den Tierpark ausgeben.