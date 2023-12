Preise erhöhen sich nur leicht Weihnachtsbaumverkauf ist gestartet - Welche Sorte die Dessauer besonders oft kaufen

Der Weihnachtsbaumverkauf ist in Dessau-Roßlau in vollem Gange. Gärtner verraten, welche Sorten sie empfehlen, was sie kosten und woran man frische Bäume erkennt.