Straßenreparaturen, neue Möbel in Kindergärten, Brandschutztüren in Schulen - die Stadt hatte viele Investitionen in diesem Jahr vor, bekommt aber offenbar nur die wenigsten umgesetzt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Straßenreparaturen, neue Möbel in Kindergärten, Brandschutztüren in Schulen - die Stadt hatte viele Investitionen in diesem Jahr vor, bekommt aber offenbar nur die wenigsten umgesetzt. Das geht aus einer Aufstellung hervor, die den Mitgliedern des Finanzausschusses am Dienstag vorgelegt wurde.