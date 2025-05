In der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in Wittenberg hat es Montagabend gebrannt. 60 Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Mit Video: Feuer bricht in dritter Etage eines Wohnblocks in Wittenberg aus

Wittenberg. - Am Montagabend hat es in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Nordendstraße in Wittenberg gebrannt, teilt die Polizei mit.

Video: Wohnungsbrand in Wittenberg Kamera: Thomas Klitzsch, Schnitt: Torsten Grundmann Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

60 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Einige Räume in der betroffenen Wohnung fielen den Flammen zum Opfer. Auch benachbarte Wohnungen wurden beschädigt.

Wittenberg: Polizei ermittelt zur Brandursache

Niemand der neun Bewohner des Blocks sei verletzt worden, so die Polizei. Vorsichtshalber wurden einzelne Bewohner wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch betreut, heißt es weiter.

Der Sachschaden am Gebäude wird auf 250.000 Euro geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet und der Brandort von der Polizei beschlagnahmt.