Reaktion auf Hilferufe Wegen hoher Betriebskosten - Stadt Dessau-Roßlau stellt 30.000 Euro mehr für Sportvereine bereit

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiekosten hat das Referat Sportförderung der Stadt Dessau-Roßlau mehr Geld für die Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine in den Haushalt 2024 eingestellt. Was Vereine wissen müssen.