In Dessau-Roßlau ist es am Donnerstagabend zu extremer Glätte auf den Straßen gekommen. Mit Konsequenzen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Aufgrund der aktuellen Wetterlage und einer teilweisen extremen Glatteisbildung haben die Dessauer Stadtwerke am Donnerstagabend, 5. Februar, den Busverkehr im Stadtgebiet einschließlich aller Nachtbuslinien eingestellt. Das hat das Unternehmen am frühen Abend mitgeteilt. Der Straßenbahnverkehr sei von dieser Maßnahme nicht betroffen und verkehre weiterhin regulär.

Ob der Busverkehr am Freitag wieder planmäßig aufgenommen werden kann, will die Dessauer Verkehrsgesellschaft in Abhängigkeit von der weiteren Wetterentwicklung sowie vom Räumungszustand der Straßen entscheiden. „Die Sicherheit der Fahrgäste sowie des Fahrpersonals hat für die DVG oberste Priorität“, teilte eine Sprecherin mit. „Wir bitten alle Fahrgäste um Verständnis für diese notwendige Maßnahme.“