Kommunalpolitik Wechsel-Deal nicht rechtmäßig: Politischer Neuling wird Ortsbürgermeister von Kleinkühnau

Das Bündnis „Wir für Kleinkühnau“ um Ralf Schönemann hat keine Mehrheit. Mit Nicky Lau führt künftig in Kleinkühnau ein politischer Neuling zukünftig die Geschicke des Ortes. Was er anpacken will und was er sich vom neuen Ortschaftsrat verspricht.