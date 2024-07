Die ersten Teilnehmer des Projektes „Summer of Pioneers“ haben ihre Wohnungen in Dessau bezogen und einen ersten Eindruck von der Stadt gewonnen.

Warum ein Lächeln in Dessau besonders auffällt

Der „Summer of Pioneers“ ist in Dessau-Roßlau gestartet

Dessau/MZ. - Gelächelt wird wenig in Dessau. Deshalb fallen die besonders auf, die es tun. Das haben die Teilnehmer des Projektes „Summer of Pioneers“, die erst seit ein paar Tagen hier sind, schon festgestellt. Es gehört quasi zu den ersten Eindrücken in der Stadt, die für ein halbes Jahr ihr Zuhause sein wird.