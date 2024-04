Einmalig in Sachsen-Anhalt Einmal Probewohnen in Dessau bitte: Neues Projekt „Summer of Pioneers“ soll Großstädter anlocken

In einem landesweit neuen Projekt können Großstädter in Dessau-Roßlau zur Probe wohnen. Was sich die Stadt davon erhofft und was die Bewerber mitbringen sollten.