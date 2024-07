Beim Stadtfest wird es nicht nur zur Eröffnung am Freitagabend sportlich, wenn ab 18 Uhr beim Public Viewing die Daumen für Deutschland gedrückt werden. Welche Aktionen vom 5. bis 7. Juli auf den Marktplatz, in den Stadtpark oder die Kavalierstraße locken und wo es zu Sperrungen kommt.

Der Aufbau ist in vollem Gange: Der Countdown für das große Stadtfest in Dessau-Roßlau läuft

Zum Rummelvergügen wird zum Stadtfest in Dessau vom 5. bis 7 Juli vor den Johannbau eingeladen. Der Aufbau ist in vollem Gange.

Dessau/MZ. - Der Countdown bis zur Stadtfesteröffnung am Freitagabend läuft. Der Aufbau ist in vollem Gange, damit drei Tage lang - vom 5. bis 7. Juli - gefeiert werden kann. Doch nicht nur am Freitagabend ab 18 Uhr wird es sportlich, wenn es heißt, der deutschen Fußballnationalmannschaft die Daumen zu drücken beim Public Viewing auf dem Marktplatz.