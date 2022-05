Warum das Umweltbundesamt ein neues Labor in Leipzig aufbaut - und wie Dessau davon profitiert

Dessau/Leipzig/MZ - Das Umweltbundesamt (UBA) mit Hauptsitz in Dessau-Roßlau will ein neues Labor für 30 Mitarbeiter aufbauen. Es soll der Erforschung von künstlicher Intelligenz (KI) im Zusammenhang mit Umweltthemen dienen, also etwa Fragen nachgehen, wie Computerdaten dem Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt dienen können.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<