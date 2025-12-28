Der Dessauer Musiker Claudius Lepetit ist vor sechs Jahren nach China ausgewandert. Was er am Alltag im Reich der Mitte schätzt, wie er mittlerweile auf sein Heimatland blickt und warum er darüber ein Buch geschrieben hat.

Wandler zwischen zwei Welten - Wie der Dessauer Claudius Lepetit mit dem Cello durch die Welt reist

Blick auf das moderne Suzhou, in dem der Dessauer seit sechs Jahren lebt.

Dessau-Rosslau/Suzhou/MZ. - Schön ist es hier für ihn. Claudius Lepetit genießt die knapp zwei Wochen Aufenthalt in der alten Heimat, in denen er derzeit Familie und Freunde besucht und einige Konzerte gibt. Er genießt es, wieder in die vertrauten Orte einzutauchen, die ihn Jahrzehnte lang als Kind, als Jugendlichen und Erwachsenen geprägt und begleitet haben.