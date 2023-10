Deutsch-französisches Schülerprojekt beschäftigt sich mit Nazi-Deutschland Walter-Gropius-Gymnasium Dessau und Lyzeum aus Pithivers waren gemeinsam auf Reise der Erinnerung

Schüler vom Walter-Gropius-Gymnasium und „Lycée Duhamel du Monceau“ aus Pithivers in Frankreich haben gemeinsam Einblicke in ein dunkles deutsches Kapitel bekommen. Wie es kommt, dass sie gemeinsam auf Spuren des Holocausts in Deutschland unterwegs waren.