Bereits zum zehnten Mal legt sich die Initiative „Buntes Roßlau“ für ihre Aktion „Kartons zu Weihnachten“ ins Zeug. Wo Spenden abgegeben werden können, wer Heiligabend bedacht werden soll und wobei noch Hilfe gebraucht wird.

Von Roßlauern für Roßlauer: Zum zehnten Mal gibt es die Aktion „Kartons zu Weihnachten“

Mandy Münch und Marcus Geiger von der Initiative Buntes Roßlau bereiten wieder eine Weihnachtsaktion von Roßlauern für Roßlauer vor.

Roßlau/MZ. - Schon im Sommer sind Mandy Münch und Marcus Geiger gefragt worden, ob es in diesem Jahr wieder die Aktion „Kartons zu Weihnachten“ gibt. „Natürlich“, lautet die Antwort der beiden Initiatoren der Initiative „Buntes Roßlau“. Jetzt haben sie den Start der diesjährigen Sammelaktion verkündet.