An den Bahnhöfen in Dessau und Roßlau dreht ein Filmteam um Regisseurin Alissa Jung das Drama „Paternal Leave“. Worum es geht und warum die Drehorte ausgewählt wurden.

Kamerafrau Carolina Steinbrecher, Hauptdarstellerin Juli Grabenhenrich und Regisseurin Alissa Jung (v.l.n.r.) beim Dreh am Bahnhof in Roßlau

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Ungewöhnlich hoher Andrang am Bahnhof Roßlau herrscht am Mittwochnachmittag: Zahlreiche Transporter, ein Pavillon und ein Bus stehen vor dem roten Backsteingebäude, daneben schwere Kameras und Tontechnik. Am Mittwoch und Donnerstag laufen im Stadtgebiet die Dreharbeiten zum Film „Paternal Leave“. Der Titel ließe sich in Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit übersetzen.