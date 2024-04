Die Bahnhofseigentümer Edward Vernhout und Ingrid Lukens sind auch in der neuen Staffen von „Traumhaus oder Luftschloss?“ zu sehen. Die Ankündigung verspricht wieder viel Drama. Was die beiden dazu sagen.

Ballenstedt/MZ/tho. - Am Sonntag, 28. April, werden Ingrid Lukens und Edward Vernhout vorm Fernseher sitzen. Ab 18.10 Uhr wird die erste Folge der neuen Staffel der Vox-Paardoku „Traumhaus oder Luftschloss?“ ausgestrahlt. Die Niederländer, die den Ballenstedter Bahnhof saniert haben, sind gespannt, was sie zu sehen bekommen werden. Mit ihrer Darstellung in der ersten Staffel waren sie nicht ganz einverstanden. Angesichts der Sanierungskosten von über einer Million Euro wurden finanzielle Nöte zu einem Kernthema gemacht. Suggeriert wurde, dass sie nur zum Tag des offenen Denkmals eingeladen hatten, um Geld zu sammeln.

Auch die Ankündigung des Senders zu den neuen Folgen verspricht viel Drama: „Finanziell ist das engagierte Paar am Ende“, heißt es. Und weiter: Edward habe einen großen Fehler gemacht und eine unfertige Ferienwohnung vermietet. Und Ingrid habe kurz vor der Café-Eröffnung eine Hiobsbotschaft für ihn. „Natürlich war das blöd, dass wir zur Eröffnung keinen Herd hatten, aber für uns war das eigentlich keine große Sache. Wir sind bei sowas kreativ und finden Lösungen“, sagt sie der MZ. Hintergrund: Das Paar hatte einen Gasherd in den Niederlanden gekauft, der erwies sich als ungeeignet. Und der neue kam nicht rechtzeitig. Was Vernhouts Fehler angeht: Es habe eine Doppelbuchung gegeben, erklärt er. Der Fürstenbahnhof als dritte Ferienwohnung wurde, obwohl die Arbeiten an Wänden und Decke noch nicht abgeschlossen waren, hergerichtet. „Das war etwas stressig“, sagt er. Mehr aber nicht.

Offensichtlich gehe es in solchen Formaten nicht ohne Drama, mutmaßt das Paar, das auch schon von niederländischen Drehteams begleitet wurde; diese spitzten die Situationen weniger zu. Ein Drama macht es daraus aber nicht: Ihre TV-Auftritte sehen die beiden nach wie vor als „gute Werbung für Ballenstedt“.