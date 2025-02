Ein besonderer Diebstahl beschäftigt die Polizei in Anhalt.

Etwa 6.000 Eier wurde in Gehrden gestohlen.

Zerbst/Dessau/MZ. - Ein besonders dreister Diebstahl beschäftigt die Polizei in Anhalt-Bitterfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen sind bislang unbekannte Täter mehrfach in eine Geflügelfarm in Gehrden bei Zerbst eingebrochen und haben dort im Zeitraum vom 26. Januar bis 7. Februar etwa 6.000 Eier gestohlen.

Der Zutritt zu den Stallungen der Geflügelaufzucht GmbH gelang nach Angaben der Polizei vermutlich mit einem Zweitschlüssel. Bemerkt wurden die Einbrüche, weil die Täter mehrfach Türen offen stehen ließen. In den Abendstunden des 26. Januar war zudem eine verdächtige männliche Personen auf dem Firmengelände beobachtet worden. Wohin die Eier gebracht wurden, ist bislang offen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tathandlung geben kann, wird gebeten, sich im Revierkommissariat Zerbst, Heide 7, Tel.: 03923/ 7160 zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse [email protected] genutzt werden.