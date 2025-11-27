Friedrich-Löffler-Institut bestätigt Fall Geflügelpest in Entenmastbetrieb bei Zerbst ausgebrochen - 66.000 Tiere müssen gekeult werden
In einem Entenmastbetrieb im Raum Zerbst gibt es einen Geflügelpestfall. Die Tiere müssen getötet werden. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat eine Sperrzone errichtet.
Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Nach einem durch das Friedrich-Löffler-Institut offiziell bestätigten Geflügelpestfall in einem Entenmastbetrieb im Raum Zerbst müssen 66.000 Enten gekeult werden. Das hat am Donnerstagabend der Landkreis Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.