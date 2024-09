Am Sonnabend, 21. September, heißt es im Golfpark Dessau erneut von 19 bis 23 Uhr „Glitzer und Gedöns“. Auf was sich Fashion-Fans freuen können, verrät Luisa Blabusch vom Golfpark.

Dessau/MZ. - Im April war Dessau im Flohmarktfieber bei der ersten Ausgabe von „Glitzer und Gedöns“ im Golfpark. Aufgrund der überwältigenden Resonanz von 1.400 Besuchern stand gleich fest, am 21. September gibt es die nächste Ausgabe des Fashion-Flohmarktes am Abend. Was die zweite Auflage am Sonnabend von 19 bis 23 Uhr bietet, verrät Luisa Blabusch vom Golfpark im Gespräch mit Heidi Thiemann.