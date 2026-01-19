weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Prozess am Landgericht: Verteidiger wollte einen Freispruch - Mann muss fast fünf Jahre Haft für brutale Tritte gegen Kopf

Ein Mann aus Osternienburg ist vom Landgericht Dessau wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Wie die Richterin das begründete.

Aktualisiert: 19.01.2026, 10:02
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt
Dessau/MZ/TST. - Ein Mann aus Osternienburg ist vom Landgericht Dessau wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und acht Monaten verurteilt worden. Er hat im Mai vorigen Jahres einen Mann durch Tritte mit Stahlkappenschuhen lebensgefährlich verletzt. Das Opfer hatte unter anderem einen Schädelbasisbruch sowie vier Rippenbrüche erlitten.