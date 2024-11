Bundespolizei erhöht Präsenz Verstärkte Kontrollen am Bahnhof Dessau: Spiel des HFC gegen BFC Dynamo wirft Schatten voraus

Am Sonntag steht das Regionalliga-Spiel HFC gegen BFC an: Weil viele Fans mit dem Zug anreisen, sind verstärkte Kontrollen angekündigt. Auch in Dessau. einem Umsteigepunkt für Berlin-Reisende.