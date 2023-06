Dessau/MZ - Das bange Warten hat ein Ende: Die seit vergangenem Freitag, dem 16. Juni vermisste 16-Jährige ist wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Die Jugendliche, nach der öffentlich mit einem Foto gesucht worden war, habe sich bei der Polizei in Brandenburg gemeldet, teilte die Dessauer Polizei am Mittwoch mit. Was die Vermisste in Brandenburg machte und warum sie verschwand, blieb unklar. Die Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.