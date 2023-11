In Dessaus Innenstadt steht der vierte und damit letzte verkaufsoffene Sonntag unmittelbar bevor, kostenloses Eislaufen inklusive. Zum allerersten Mal öffnen die Geschäfte am Ersten Advent. Was vorbereitet ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach der etwas verregneten Eröffnung des Weihnachtsmarktes am vergangenen Montag startet Dessaus Handel am Wochenende so richtig in den Advent. Zum allerersten Mal laden die Geschäfte in Dessaus Innenstadt am Sonntag, Ersten Advent, und damit noch vor dem Nikolaustag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum Familieneinkauf.