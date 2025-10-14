weather regenschauer
Noch immer ist die Algenfabrik im Gewerbegebiet Flugplatz nicht gebaut. Neuester Grund für die Verzögerung ist nach Angaben der Firma Algaecytes: Uneinigkeit über die Nutzung der Energie als Fernwärme von den Stadtwerken. Welche Drohung im Raum steht.

Von Oliver Müller-Lorey 14.10.2025, 11:05
Trostlos sieht das Areal an der Alten Landebahn aus, auf dem die Algenfabrik entstehen soll. Seit Jahren kommt es zu Bauverzögerungen.
Trostlos sieht das Areal an der Alten Landebahn aus, auf dem die Algenfabrik entstehen soll. Seit Jahren kommt es zu Bauverzögerungen. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Sie droht zum symbolischen Berliner Flughafen für Dessau-Roßlau zu werden: die geplante Algenfarm im Gewerbegebiet Flugplatz, die schon längt stehen und aus kleinsten Wasserpflanzen profitable Omega-Fettsäuren produzieren sollte.