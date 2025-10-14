Wirtschaft in Dessau-Roßlau Verhandlungen mit den Stadtwerken Dessau gescheitert - Wie es mit der XXL-Algenfabrik nun weiter geht

Noch immer ist die Algenfabrik im Gewerbegebiet Flugplatz nicht gebaut. Neuester Grund für die Verzögerung ist nach Angaben der Firma Algaecytes: Uneinigkeit über die Nutzung der Energie als Fernwärme von den Stadtwerken. Welche Drohung im Raum steht.