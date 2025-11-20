Europaradweg in Anhalt Verein Münsterland will Europaradweg stärken - Warum die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg das unterstützt
Die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg unterstützt das Modellprojekt D3-R1-Vernetzt. Welche Maßnahmen an der Strecke des Europaradweges in Anhalt und Dessau-Roßlau umgesetzt werden sollen.
20.11.2025, 08:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Der Europaradweg verbindet London mit Moskau und führt dabei auch durch Deutschland. Ein Teil der Strecke verläuft durch Anhalt und Dessau-Roßlau. Das bundesweite Modellprojekt D3-R1-Vernetzt zur Stärkung des Radtourismus entlang der Europaradweg R1 D-Route, dessen Koordination vom Verein Münsterland übernommen wird, wird daher auch von der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg unterstützt.