weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Europaradweg in Anhalt: Verein Münsterland will Europaradweg stärken - Warum die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg das unterstützt

Europaradweg in Anhalt Verein Münsterland will Europaradweg stärken - Warum die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg das unterstützt

Die Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg unterstützt das Modellprojekt D3-R1-Vernetzt. Welche Maßnahmen an der Strecke des Europaradweges in Anhalt und Dessau-Roßlau umgesetzt werden sollen.

Von Leonie Beer 20.11.2025, 08:00
Wegmarkierungen für den Europaradweg
Wegmarkierungen für den Europaradweg Foto: Nora Stuhr<?ZE?>

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Europaradweg verbindet London mit Moskau und führt dabei auch durch Deutschland. Ein Teil der Strecke verläuft durch Anhalt und Dessau-Roßlau. Das bundesweite Modellprojekt D3-R1-Vernetzt zur Stärkung des Radtourismus entlang der Europaradweg R1 D-Route, dessen Koordination vom Verein Münsterland übernommen wird, wird daher auch von der Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg unterstützt.