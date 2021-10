Verdi ruft ÖPNV zu Streik auf - In Dessau könnten Montag viele Busse und Bahnen ausfallen

Dessau-Roßlau/MZ/Sal - Auch in Dessau-Roßlau müssen sich alle Nutzer von Bus und Straßenbahn am Montag, 4.Oktober, auf massive Ausfälle gefasst machen. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigen im ÖPNV in Sachsen-Anhalt am Freitag zum Streik aufgerufen. Gestreikt wurde andernorts bereits am Sonntag, dem Tag der Deutschen Einheit.

Am Montag sollen nun auch die Beschäftigten der Dessauer Verkers GmbH (DVG) die Arbeit niederlegen. „Es kann deshalb ab Betriebsbeginn am frühen Morgen zu erheblichen Einschränkungen auf dem gesamten Linienangebot von Bussen und Straßenbahnen in Dessau-Roßlau kommen“, warnte DVG-Sprecher Christian Mattke am Sonntag. Dabei könnten alle Linien betroffen sein, auch der Schülerverkehr. „Wir werden über die Entwicklung der Situation informieren und sind bemüht, den regulären Linienbetrieb am Montag so schnell wie möglich wiederaufzunehmen“, versprach Mattke. Konkreter wurde er nicht.

Als Grund für den Streik nennt Verdi „drei ergebnislos verlaufene Tarifverhandlungen“. „Die uns vorgelegten Verschlechterungen bei den Arbeits- und Einkommensbedingungen lassen uns keine andere Wahl. Derartige Eingriffe in bestehende tarifliche Regelungen können nicht ohne eine, von der Arbeitgeberseite geradezu provozierte, Reaktion der Beschäftigten bleiben“, sagt Paul Schmidt, Verdi-Verhandlungsführer für den Nahverkehr.

Schmidt nennt als Knackpunkte unter anderem die „Streichung des Kündigungsschutzes, die Verkürzung der dienstfreien Zeit an freien Tagen, die Arbeitszeitverlängerung und die weitere Streichung von bisher geregelten Leistungen“.