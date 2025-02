Dessau-Rosslau/MZ. - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die kommunalen Beschäftigten für Dienstag, 25. Februar, erneut zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Angesprochen sind Kollegen in den Kitas und Horten, Verwaltungen, Jobcenter, in der Bundesagentur für Arbeit, im Umweltbundesamt und in allen Dienststellen der Stadtverwaltung. Die konkreten Auswirkungen sind noch unklar. Zuletzt hatte man am Donnerstag die Arbeit niedergelegt. Zahlreiche Kitas und ein Hort mussten geschlossen werden, andere gingen in den Notbetrieb über.

Grund für den neuerlichen Warnstreik ist nach Angaben von Verdi, dass auch die zweite Verhandlungsrunde für die 2,5 Mio Beschäftigten nicht erfolgreich gewesen sei. Die Gewerkschaft beklagte eine fehlende Bereitschaft der Arbeitgeberseite, auf die Forderungen ihrer Beschäftigten einzugehen. „Die Kolleginnen und Kollegen sind es leid, für die Konsolidierung öffentlicher Haushalte herhalten zu müssen“, sagte Wieland Kämpfe, Verdi-Gewerkschaftssekretär. Die Forderungen der Beschäftigten seien seit vier Monaten bekannt. So wird unter anderem eine Entgelterhöhung im Volumen von 8 Prozent, aber mindestens 350 Euro, die Erhöhung verschiedener Zuschläge, zusätzliche Urlaubstage und die Einführung des so genannten „Meine-Zeit-Kontos“ gefordert.

Im Dessau-Roßlauer Haushalt fehlen für 2025 über 50 Millionen Euro. Trotz eines Konsolidierungskonzeptes gelingt auch in den Folgejahren kein Ausgleich.