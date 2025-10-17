Die Gewerkschaft kämpft zusammen mit Zerbstern und dem Krankenhauspersonal gegen die Schließung der Helios-Klinik in Zerbst. Die Kommunikation sei ein Skandal, meint Verdi.

Bürger protestierten gegen die vermutete Schließung der Helios-Klinik Zerbst am 8. Oktober vor dem Krankenhaus. Genutzt hat es nichts.

Dessau/Zerbst/MZ. - Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die geplante Schließung des Helios-Klinikums Zerbst sowie die Kommunikation der Klinikleitung scharf kritisiert und fordert, das Krankenhaus zu erhalten. In einer Mitteilung von Mittwoch bezeichnete Bernd Becker, Landesfachbereichsleiter für den Bereich Gesundheit, es als empörend, dass die Klinikleitung noch immer keinen Grund für die Schließung genannt habe.