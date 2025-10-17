Schließung Ende 2025 droht Verdi fordert Erhalt von Zerbster Klinik - Unterschriftensammlung und Offener Brief
Die Gewerkschaft kämpft zusammen mit Zerbstern und dem Krankenhauspersonal gegen die Schließung der Helios-Klinik in Zerbst. Die Kommunikation sei ein Skandal, meint Verdi.
17.10.2025, 08:00
Dessau/Zerbst/MZ. - Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die geplante Schließung des Helios-Klinikums Zerbst sowie die Kommunikation der Klinikleitung scharf kritisiert und fordert, das Krankenhaus zu erhalten. In einer Mitteilung von Mittwoch bezeichnete Bernd Becker, Landesfachbereichsleiter für den Bereich Gesundheit, es als empörend, dass die Klinikleitung noch immer keinen Grund für die Schließung genannt habe.