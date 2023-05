Am Samstag findet in der Innenstadt von Dessau der Cristopher Street Day statt. Neben politischen Reden und einer Demonstration gibt es auch ein buntes Treiben auf dem Marktplatz.

Veränderte Route beim CSD in Dessau - Veranstalter hoffen auf noch mehr Teilnehmer

Der CSD fand 2022 nach 20 Jahren Pause erstmals wieder in Dessau statt.

Dessau/MZ - Die Organisatoren des Cristopher Street Days in Dessau hoffen an diesem Samstag, dem 20. Mai, auf noch mehr Teilnehmer als beim letzten Mal. Im Jahr 2022 hatte nach 20 Jahren Pause erstmals wieder eine Parade von Schwulen und Lesben in Dessau stattgefunden. 1.500 bunt gekleidete Teilnehmer waren damals auf der Straße.