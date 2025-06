Dessau/MZ. - In seinem Jubiläumsjahr hat das Bauhaus in Dessau mit Vandalismus zu kämpfen.

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 11. Juni, gegen 18.40 Uhr an der Westseite des Bauhaus Museums in der Kavalierstraße eine Außenscheibe beschädigt. Damit nicht genug: In der von Donnerstag, 12. Juni, 20 Uhr, zum Freitag, 13. Juni, wurde auf der Westseite eine zweite Scheibe gewaltsam zerstört. Der jeweils entstandene Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 20.000 Euro.

Die hat am Mittwoch einen Zeugenaufruf gestartet: Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern geben?

Hinweise nimmt die Polizei Dessau-Roßlau unter (0340) 250 30 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.