Harzer predigt wie Müntzer

Allstedt/MZ. - Müntzers Fürstenpredigt, gelesen von Schauspieler Jens Harzer auf dem Treppensteg im Vorwerksteich – das fand durchaus sein Publikum. An die 100 Zuhörer hatten sich am Teich eingefunden, wo die Kunststiftung Sachsen-Anhalt die beiden Wiesenstücke mit bestem Blick auf den Steg mit schneeweißen Stühlen in einen Open-Air-Zuschauerraum verwandelt hatte.

Harzer las den Text nicht in der originalen altdeutschen Fassung, wie Müntzer ihn niedergeschrieben hatte, sondern in einer an unser heutiges Deutsch angepassten Version. Auch so war der Stoff schwierig genug, aber es wurde klar: Müntzer predigte 1524 auf Schloss Allstedt nicht gegen das Machtgefüge, das die Fürsten über die Bauern und einfachen Handwerker stellte.

Jens Harzer liest die Fürstenpredigt: Müntzers Zorn auf die Berufskollegen

Sein von religiösem Sendungsbewusstsein getriebener heiliger Zorn richtete sich gegen seine Berufskollegen in der Kirche, die nach seiner Überzeugung Gottes Willen längst nicht mehr angemessen umsetzten. Gegen sie sollten die Fürsten mit dem Schwert vorgehen – oder es sollte ihnen genommen werden.

Nach Müntzers Text las Harzer dann drei aktuelle Fürstenpredigten, die Kinder in einem Projekt der Kunststiftung geschrieben hatten und die deutlich machten, dass die Sieben- bis Elfjährigen zum einen zwar von schulischen Gegebenheiten, zum anderen aber auch von den großen Themen unserer Zeit umgetrieben werden. Wie der Mensch mit Tieren umgeht finden sie nicht gut. Sie wünschen sich, dass man der Umwelt zuliebe kurze Fünf-Minuten-Strecken zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt statt mit dem Auto.

Kinder schreiben eigene Fürstenpredigten: „Passt auf die Tiere auf!“

Und Krieg ist komplett doof. Es sterben Menschen, nichts funktioniert mehr. Ihre Botschaft: Passt auf die Tiere auf! Und: Setzt euch zusammen und findet eine Lösung ohne Krieg! Die nächste Aktion der Kunststiftung gibt es am letzten Schultag, dem 27. Juni. Im Rahmen der Aktion „Der Balkon zu Allstedt“ gestaltet die Theater-AG der Müntzer-Schule um 9.20 Uhr in „ihrer“ Bushaltestelle eine Szene in Anlehnung an den Balkon der beiden Alten aus der Muppet-Show.