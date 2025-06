Auf einem Acker südlich von Könnern stehen etliche rätselhafte Folienzelte aneinandergereiht. Was es mit der Fläche auf hat.

Rätselhafte Zelte bei Könnern - so wird neuer Zikaden-Plage bei Zuckerrüben der Kampf angesagt

Insgesamt 112 Zelte stehen am Stadtrand von Könnern für einen wichtigen Versuch.

Könnern/Glinde/MZ. - Autofahrer, die zwischen Könnern und Garsena unterwegs sind, dürften sich schon gefragt haben, was es mit den durchsichtigen Folienzelten mitten auf dem Acker in Richtung Rothenburg auf sich hat, wo es doch längst keine frostigen Nächte mehr gibt, in denen Pflanzen unter Zelten geschützt werden müssten.