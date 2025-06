Zöschen/MZ. - Diese Woche wird in Zöschen wieder fleißig gebacken. Denn am Wochenende steht das traditionelle Kuchenessen an, bei dem die Dorfbewohner süße Köstlichkeiten beisteuern. „Bis jetzt haben wir etwa 120 Kuchen für das Wochenende“, sagt Julia Franz, Vorsitzende des ausrichtenden Vereins. Die selbstgemachten Leckereien können die Besucher dann in der Kuchenstube probieren.

