Wer mit penetranter Beharrlichkeit immer wieder die Bank am Fürst Franz-Weg in Dessau attackiert, bleibt unbekannt. Doch ein Dessauer repariert sie Mal für Mal. Nun hat er sich zu erkennen gegeben.

Vandalismus an Jagdbrücke-Bank in Dessau: Karl Thiele hadert mit unbekannten Tätern - und gibt nicht auf

Karl Thiele an "seiner" Bank an der Dessauer Jagdbrücke.

Dessau/MZ. - Vor gut fünf Jahren hat er sie adoptiert. Als einen Pflegefall schwerer Art, wie sich bald herausstellte. Karl Thiele, namhafter Schauspieler am Dessauer Theater, nahm ab 2019 die Holzbank an der Jagdbrücke am westlichen Muldufer unter die Fittiche.