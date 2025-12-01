Der Ortschaftsrat Roßlau kämpft weiter um die Erhöhung seines Budgets und setzt auf den Stadtrat. Insgesamt stimmt der Rat dem 26er Haushalt zu. Das Konsolidierungskonzept fällt durch.

Unterstützt OB Reck die Roßlauer? Ortschaftsrat will mehr Geld und hofft auf Wohlwollen des Stadtrats

Der Triftweg ist schon lange ein Ärgernis. Im nächsten Jahr soll der Ausbau beginnen.

Rosslau/MZ. - Bei den städtischen Haushaltsverhandlungen mit dem Finanz- und Hauptausschuss in der vergangenen Woche hat zwar der Roßlauer Vorstoß, dass das Ortsbudget um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr erhöht werden soll, keine Mehrheit gefunden. Der Roßlauer Ortsbürgermeister Laurens Nothdurft (AfD) sieht jedoch „Handlungsunterstützung“ durch den Dessau-Roßlauer Oberbürgermeister Robert Reck. Der hatte für das Roßlauer Begehren unterstützend die Hand gehoben.