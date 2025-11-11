Projekt 135.000 Euro „Unsichtbares Bauhaus Dessau“ droht die Pleite - Fast alle QR-Code-Aufkleber sind verschwunden

Wenige Wochen nach dem Start des Videospaziergang-Projekts „Unsichtbares Bauhaus Dessau“ sind die meisten Aufkleber dafür verschwunden. Klickzahlen will die Stiftung Bauhaus nicht nennen. Wie es nun weiter geht.