Projekt 135.000 Euro „Unsichtbares Bauhaus Dessau“ droht die Pleite - Fast alle QR-Code-Aufkleber sind verschwunden
Wenige Wochen nach dem Start des Videospaziergang-Projekts „Unsichtbares Bauhaus Dessau“ sind die meisten Aufkleber dafür verschwunden. Klickzahlen will die Stiftung Bauhaus nicht nennen. Wie es nun weiter geht.
11.11.2025, 10:37
Dessau/MZ. - Auch fünf Wochen nach dem Start funktioniert der Videospaziergang „Unsichtbares Bauhaus Dessau“ nur bedingt. Grund dafür: Immer mehr Zugangspunkte in der realen Welt sind inzwischen verschwunden.