weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Projekt 135.000 Euro: „Unsichtbares Bauhaus Dessau“ droht die Pleite - Fast alle QR-Code-Aufkleber sind verschwunden

Projekt 135.000 Euro „Unsichtbares Bauhaus Dessau“ droht die Pleite - Fast alle QR-Code-Aufkleber sind verschwunden

Wenige Wochen nach dem Start des Videospaziergang-Projekts „Unsichtbares Bauhaus Dessau“ sind die meisten Aufkleber dafür verschwunden. Klickzahlen will die Stiftung Bauhaus nicht nennen. Wie es nun weiter geht.

Von Thomas Steinberg 11.11.2025, 10:37
Abgelöster Sticker des „Unsichtbares Bauhaus“ in der Mauerstraße.
Abgelöster Sticker des „Unsichtbares Bauhaus“ in der Mauerstraße. FOto: Steinberg

Dessau/MZ. - Auch fünf Wochen nach dem Start funktioniert der Videospaziergang „Unsichtbares Bauhaus Dessau“ nur bedingt. Grund dafür: Immer mehr Zugangspunkte in der realen Welt sind inzwischen verschwunden.