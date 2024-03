Steine für Lutherstätten und Luxusläden Ungeplanter Neuanfang - Dessauer Steinmetzbetrieb muss nach 125 Jahren Standort räumen und umziehen

Nach 125 Jahren muss der Steinmetzbetrieb an der Heidestraße der Erweiterung eines Autohauses weichen. Doch der Betrieb geht an anderer Stelle in Dessau weiter. In Dessau und Umgebung ist der Betrieb nicht nur für Grabsteine und Fensterbänke bekannt. Auch bedeutende Gebäude wurden von den Experten restauriert.